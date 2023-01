Roma, 3 punti e aggancio Lazio. Dybala e Zaniolo, infortuni lievi

Vittoria col brivido per la Roma, che ha superato 1-0 il Bologna con qualche sofferenza di troppo, ma ha conquistato tre punti pesanti agganciando la Lazio in classifica. Mourinho (squalificato per due giornate) ha lasciato fuori Abraham, fondamentale al 96’ per aver salvato sulla riga una palla destinata in rete, con Rui Patricio battuto, e ha recuperato dal primo minuto Dybala. L’argentino, accolto dal boato dell’Olimpico, ci ha messo 4 minuti a riprendersi la Roma e a guadagnare il rigore – il quinto in campionato, solo l’Atalanta ne ha conquistati di più, 6 – poi trasformato da Pellegrini. Per il capitano, che ha ritrovato la rete all’Olimpico in serie A che gli mancava da 290 giorni nel derby contro la Lazio del 20 marzo 2022, è il gol più veloce segnato in campionato, il terzo consecutivo su penalty. (...) L’argentino è poi uscito dal campo dopo 73 minuti, facendo temere i 62 mila dell’Olimpico, ma «soltanto» per i crampi, dovuti alla stanchezza. Qualche preoccupazione anche per Zaniolo, che ha chiesto il cambio dopo una botta al ginocchio destro, scendendo negli spogliatoi senza fermarsi in panchina. Anche per lui, tuttavia, l’allarme sembra rientrato: Zaniolo dovrebbe essere a disposizione per la gara di domenica sera contro il Milan a San Siro e non sarà sottoposto a controlli. (...)

(corsera)