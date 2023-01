Riparte una Serie A mai vista

Cinquantadue giorni dopo Juventus-Lazio 3-0 e Roma-Torino 1-1, le due squadre capitoline tornano in campo. Domani, in contemporanea alle 16.30, ci saranno Lecce-Lazio e Roma-Bologna. Sarà come iniziare un altro campionato? Peseranno di più le fatiche di chi c'è stato (Dybala, Milinkovic-Savic) oppure la delusione di chi non c'è stato (Abraham, Immobile)? Come hanno potuto lavorare Mourinho e Sarri in un tempo così lungo, compreso un periodo di allenamenti e amichevoli all'estero?

Si può già dire, però, che questa ripresa può essere una grande occasione per la Lazio (quarta) e per Roma (settima). Lo dicono i tornei che sono già ripartiti, con tante sorprese. In Spagna: il Barcellona è stato fermato sull'1-1 nel derby contro l'Espanyol. In Inghilterra: il Manchester City ha pareggiato 1-1 in casa contro l'Everton. In Francia: il Paris Saint Germain è crollato a Lens. Solo il Napoli ha messo da parte un vantaggio importante, gli altri 3 posti che qualificano alla Champions sono alla portata di tutti. Ossigeno per i bilanci di chi ha appena chiesto (e ottenuto) la rateizzazione in 60 mesi dei debiti fiscali.

(Corsera)