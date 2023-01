Radio Romanista parte il 16 gennaio

IL ROMANISTA (D. LO MONACO) - Giusto un anno fa, su queste stesse colonne, auspicavamo che per i tifosi romanisti fosse finalmente l’anno giusto per portare a casa un trofeo e contemporaneamente promettevamo di strutturare un giornale più forte, puntando sull’allargamento della compagine societaria e su nuove iniziative editoriali che stavamo mettendo in cantiere. [...] E sia pure nelle diverse forme che il destino ti para davanti, i due obiettivi sono stati centrati. A Tirana abbiamo coronato il sogno di alzare una Coppa bagnata dalle lacrime di un popolo fiero e felice dietro il suo nuovo condottiero (Happy Mou Year fu il profetico titolo di prima di un anno fa), mentre il vostro quotidiano preferito ha svoltato pagina proprio sul finire del 2022 ed è ora pronto per una nuova ambiziosissima sfida. [...]

Così il 16 gennaio partiranno sui 97,7 Fm le trasmissioni di Radio Romanista, ovvero la Roma come non l’avete mai sentita. Proporremo infatti un diverso modello di radio sportiva agli ascoltatori che avranno la bontà di seguirci, sosterremo la As Roma con un’informazione puntuale e autorevole, di sicuro priva di quei pregiudizi che per opportunità politiche, geografiche o commerciali hanno troppo spesso minato la comunicazione del nostro ambiente. [...] Sveleremo la squadra che animerà la nuova radio nei prossimi giorni. Nuove sfide attendono la Roma già da dopodomani. Noi saremo sempre qua.