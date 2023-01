Questa maglia storica

Di nuovo insieme, trent'anni e diversi ammiccamenti dopo. Roma e Adidas sono destinate a incontrarsi ancora. Le tre divise che indosseranno Pellegrini e compagni a partire dalla prossima stagione ricalcano la tradizione romanista- recente e più datata - nei colori come negli stemmi. Rossa, bianca e nera, rispettivamente per prima, seconda e terza maglia, come storia del club comanda. Nella prima divisa il colosso tedesco ricalcherà il kit consegnato a Trigoria 30 anni fa (omaggio al ritorno insieme e a quella maglia che bagnò l'esordio in Serie A di Totti), con le iconiche tre strisce sulle maniche che ne fanno il marchio distintivo, di colore giallo su fondo rosso e col lupetto disegnato da Gratton. Lo stesso stemma sarà presente sulla terza divisa: all black, con qualche richiamo anche all'arancio nei contorni. La tradizionale Lupa capitolina sarà invece essere presente sulla maglia bianca (che potrebbe avere un colore differente sulle braccia).

Fin qui gli spifferi, che avranno risposta definitiva soltanto al termine del campionato, strascichi giudiziari con New Balance permettendo. Il marchio made in Usa sostiene che nel contratto di partnership ci sia una clausola che in presenza di offerte concorrenti, come quella di Adidas, obbligherebbe il club giallorosso a rinnovare l'accordo. Un'offerta che secondo la società capitolina non sarebbe però stata pareggiata dal brand di Boston. Non Solo: i kit della scorsa stagione sarebbero stati consegnati in ritardo tale da consentire alla Roma di pretendere il pagamento di una mora. Il prossimo 11 febbraio dovrebbe esserci il responso dell'arbitrato, ma a Trigoria ci si sente al sicuro da qualsiasi sorpresa. Il rapporto con New Balance ha subito poi ulteriori crepe nella scorsa estate, quando la casa di abbigliamento sportivo è parsa impreparata a colmare l'enorme richiesta di maglie successiva al super colpo Dybala.

(Il Romanista)