Quei malumori di Nicolò: oltre il rinnovo c'è di più

Oltre il contratto c'è di più. Nicolò Zaniolo non andrà via solamente per il mancato rinnovo a 4,5 milioni di euro a stagione. Lo strappo di ieri è arrivato dopo tre anni in cui è sempre stato supportato e anche sopportato quando faceva parlare di sé solo per le vicende extra-calcio. Il numero 22 sapeva perfettamente che la scelta di tirarsi fuori dai convocati per la gara contro lo Spezia avrebbe scatenato una bufera, ma ha deciso comunque di forzare la mano. Il suo malessere parte da lontano: i due infortuni, il covid, le bacchettate da parte di allenatori, dirigenti e bandiere, il fatto di non essersi mai sentito un top player e la posizione in campo. Nicolò voleva che la Roma lo blindasse, soprattutto dopo il gol realizzato in finale di Conference League, ma così non è stato.

Neanche i numeri lo hanno aiutato: nella passata stagione 8 gol e 9 assist in 42 presenze e quest'anno è fermo a due reti in Serie A. Tanto nervosismo e poche giocate da top player.

(corsport)