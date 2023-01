Tra tutti i colpi di scena emersi in questi giorni attorno al calciomercato in casa Torino, il braccio di ferro per Shomurodov continua. […] Il Toro vuole in prestito con diritto. Il club giallorosso pretende invece un obbligo di riscatto. Molto probabilmente sarà una partita che si chiuderà solo a fine mercato, l'attaccante nel mirino del Toro interessa anche alla Cremonese (lo ha chiamato Ballardini) e al Lille. E ora si è mosso pure il Bayer Leverkusen.

(tuttosport)