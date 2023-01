IL TEMPO - Carbone nella calza della Befana per la Roma Primavera che torna sconfitta 2-1 dalla trasferta sul campo della Fiorentina. Sotto per il gol di Capasso, i giallorossi trovano il pareggio all’89’ con Pisilli, ma in pieno recupero è ancora Capasso a battere Baldi regalando il successo ai Viola. La Roma resta comunque in vetta a +5 sulla Juventus, che in casa non va oltre lo 0-0 contro il Lecce.