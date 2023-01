Primavera, Roma-Napoli per un posto in semifinale

IL TEMPO (M. VITELLI) - Torna la Coppa Italia Primavera. Alle 13, la Roma di Federico Guidi ospita al Tre Fontane i pari-età del Napoli per il match che vale l’accesso alle semifinali. I giallorossi, ancora senza successi dall’inizio del nuovo anno, vogliono sbloccarsi. «La sconfitta in campionato a Cagliari è figlia di due episodi – dice il mister dei capitolini – sul campo meritavamo molto di più». Il Napoli non è avversario facile, Guidi lo sa bene. «Ci giochiamo il passaggio del turno in una partita secca – sottolinea – c’è anche la possibilità che si arrivi a disputare 120 minuti, per questo occorrerà grande equilibrio». Gli avversari hanno eliminato la Juventus. «Il Napoli è in salute – spiega Guidi – ed è una squadra che è cambiata nel tempo, anche con l’inserimento di tanti ragazzi classe 2003». L’obiettivo principale della Primavera giallorossa resta quello di preparare i ragazzi alla prima squadra. «Questo è il percorso giusto – conclude Guidi – Tahirovic è partito con noi ed ora è con i grandi. Vogliamo far maturare anche i 2006, la nostra ambizione è portarli nel calcio dei professionistI». Gli altri quarti sono Fiorentina-Atalanta, Torino-Genoa e Inter-Sampdoria. Semifinali in programma il 5 aprile, la finale il 26.