Primavera: Roma battuta, pari Lazio

IL TEMPO (M. VITELLI) - Brutto inizio di 2023 per la Roma Primavera. Dopo la sconfitta subita il 6 gennaio con la Fiorentina, arriva il ko interno contro il Sassuolo. Finisce 4-1 per gli emiliani, con la compagine di Federico Guidi che ora deve ritrovarsi per non buttare tutto ciò che ha fatto di buono fino a questo momento.

I baby-giallorossi, che guidano il campionato a quota 29 punti con il Sassuolo all'inseguimento a 26, potrebbero oggi essere raggiunti dal Torino che gioca in casa contro la Sampdoria. Al Tre Fontane, il Sassuolo passa in vantaggio con Bruno, prima del riposo Pagano su rigore pareggia. Nella ripresa, però, si scatena il neroverde D'Andrea, che realizza una tripletta da sogno.

In Primavera 2, solo un pareggio per la Lazio, che sul campo del Cosenza chiude la gara sul 2-2. Padroni di casa in vantaggio nel finale di primo tempo con Novello, poi il pareggio di Crespi rimette la partita in equilibrio. All'81' Di Fatta riporta avanti i suoi, ma nel finale Dutu trova la rete con la quale i ragazzi di Sanderra tornano a Roma con il punto che permette alla Lazio di restare in vetta al Girone B insieme a Pescara e Pisa.