IL TEMPO - Oggi alle 12 la Roma Primavera ospita l'Udinese. La squadra di Federico Guidi, al momento seconda in classifica, vuole approfittare dei pareggi interni di Torino e Frosinone per staccarsi da sola in vetta alla classifica. Nelle tre gare di campionato giocate dall'inizio del 2023 i giallorossi hanno perso. L'ultimo successo risale al 12 novembre dello scorso anno, 5-2 alla Juventus.