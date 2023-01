Primavera: giallorossi a caccia della decima

IL TEMPO - Riparte oggi il campionato Primavera. La Roma di Federico Guidi fa visita alla Fiorentina (allo stadio Torrini fischio d'inizio alle 15, diretta Sportitalia). I giallorossi, che guidano la classifica con 29 punti inseguiti dalla Juventus a quota 24, cercano la decima vittoria per continuare la corsa. Intanto ieri l'attaccante Antonio Satriano è stato ceduto a titolo definitivo all'Heracles Almelo (squadra che milita nella seconda divisione Olandese). Classe 2003, l'ormai ex-giallorosso era stato finora uno dei migliori in campo, realizzando 9 reti in 12 presenze. «Spero di crescere qui come giocatore e come persona», le sue prime parole rilasciate al sito del nuovo club.

Chi invece resta per continuare a convincere Mourinho è Tahirovic. Il centrocampista, partito titolare contro il Bologna, sente di avere la fiducia dello Special One. «Sono contento - le sue parole a Sky al termine della gara col Bologna - ma devo fare ancora tanto».