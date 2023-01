Primavera, al Tre Fontane Roma-Sassuolo

IL TEMPO (M. VITELLI) - La Roma Primavera di Federico Guidi torna in campo oggi contro il Sassuolo al Tre Fontane (fischio d’inizio ore 11 diretta Sportitalia). I giallorossi sono primi in classifica con tre punti di vantaggio sul Torino, la sfida con gli emiliani (al momento quinti) non sarà facile. «Loro hanno grande qualità e fisicità – dice mister Guidi – sarà certamente una partita equilibrata nella quale dovremo essere bravi a sviluppare il nostro gioco». Dopo la sosta, tre match in una settimana. «Questo è certamente un fattore da tenere in considerazione – prosegue l’allenatore giallorosso – rispetto alla partita con il Lecce farò qualche cambio. Siamo anche stati colpiti da un virus gastrointestinale che ha colpito e fortemente debilitato ben dieci giocatori. Dovremo fare una rotazione come del resto abbiamo già attuato in Coppa Italia».