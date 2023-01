Pioli punta su Giroud-Diaz

Stefano Pioli disegna la squadra che scenderà in campo contro la Roma. Spera di ritrovare qualche giocatore rispetto alla trasferta di Salerno: Kjaer, Rebic e Krunic sono da valutare. Tatarusanu è confermato in porta, mentre in attacco Giroud è costretto a fare gli straordinari. Alle sue spalle è in vantaggio Brahim Diaz. De Ketelaere va verso un’altra panchina, nonostante abbia mostrato segnali di risveglio contro la Salernitana. Intanto Ibrahimovic continua il suo percorso di recupero mettendo il Tottenham nel mirino.

(Il Messaggero)