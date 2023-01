Pioli manda avanti Leao: "Loro forti e strutturati"

Il Milan non si vuole fermare e la Roma è il primo grande esame del 2023. "Possiamo fare meglio, sappiamo quanto sia importante sbloccare le partite. Per la qualità dei miei giocatori qualche gol in più bisogna segnarlo", le parole di Pioli in conferenza stampa riguardo alle numerose occasioni fallite contro la Salernitana. Per continuare la rincorsa al Napoli il tecnico rossonero si affiderà a Tonali e Leao, l'uomo in più di questa squadra. "La Roma è una squadra forte e ben strutturata - ha continuato Pioli -. Abbina una buona costruzione di gioco a fisicità. Una squadra che ha battuto l'Inter e che rispetteremo tanto. Poi ci siamo noi con tutta la nostra volontà". In attacco ci sarà ancora Giroud in attesa del rientro di Ibrahimovic.

(Il Messaggero)