Pinto: "Zaniolo influenzato, per questo è rimasto a casa"

“Nicolò ci ha detto che aveva un problema gastrointestinale e febbre, sarà visitato e poi vediamo”. Ha spiegato così Tiago Pinto l'esclusione di Zaniolo dai convocati. La presenza dell'attaccante per la trasferta a La Spezia, però, non dovrebbe essere in dubbio. Il numero 22 nei giorni scorsi è stato al centro della polemica da parte di Mourinho, che ha chiesto al pubblico di non fischiarlo. «I suoi problemi non sono per i fischi», ha chiuso l'argomento con un sorriso il g.m. romanista. Zaniolo sembra essere l'obiettivo di mercato degli inglesi del Tottenham già per il mese di gennaio.

(Corsera)