Pinto segua José: servono acquisti

[...] Il Direttore Pinto pensa che la squadra sia già abbastanza buona così? Tanto meglio, lo vedremo. Ma se non lo pensa anche José, secondo me il parere di Pinto lascia il tempo che trova. [...] La società ha fatto il massimo prendendo Dybala e Wijnaldum. Purtroppo li abbiamo goduti poco, per colpa degli infortuni e dunque aveva ed ha le sue ragioni ad indicare le necessità della squadra. Se Pinto, abituato con Fonseca, lo sottovaluta, sbaglia. [...] Campionato e Coppe sono davanti a noi e se Mourinho dice che per fare più punti ci vuole qualcosa in più, sono propenso a credergli.

(Il Messaggero - P. Liguori)