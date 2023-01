Per la difesa spunta Doekhi. E a destra piace anche Holm

In attesa di capire se poi Matias Viña andrà o meno al Bournemouth, la Roma comincia a studiare una serie di profili per la difesa che verrà. Anche in considerazione del fatto che a Trigoria ancora non sanno se nella prossima stagione potranno contare su Chris Smalling. A riguardo, ieri l'agente dell'inglese - James Featherstone - ha chiarito: «Continuiamo a dialogare con la Roma. Dopo la prestazione come migliore in campo nella finale del primo titolo europeo vinto dalla Roma in 61 anni, Chris è concentrato nel portare ancora altri successi in questa stagione».

A Tiago Pinto è stato offerto Danilho Doekhi, 24 anni, centrale olandese dell'Union Berlino. Doekhi ha un fisico da corazziere (1,90), che lo aiuta nel gioco aereo ma non gli impedisce di essere veloce nelle chiusure. Ha un costo di circa 5 milioni di euro, con un contratto con i tedeschi che andrà in scadenza nel 2025. Con il Vitesse in 4 stagioni ha giocato in tutto 141 partite, con 6 gol. Quest'anno in Germania per lui «solo» 13 partite, ma con tre reti.

Con lo Spezia non si è parlato solo di Shomurodov, ma anche di Emil Holm, 22 anni, esterno destro svedese. Potrebbe essere lui il nuovo Karsdorp, considerando il prezzo contenuto (5-6 milioni) e la possibilità che a giugno lo Spezia prenda a titolo definitivo la punta ubzeka.

