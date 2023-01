Pellegrini verso il recupero

IL TEMPO (L. PES) - Verso il Maradona con fiducia. La Roma comincia a preparare la trasferta a Napoli dopo il fondamentale succes-so arrivato a La Spezia grazie a un Dybala ispirato e un Abraham ritrovato. Questo pomeriggio la squadra si ritroverà a Trigoria per ripren-dere il lavoro a cinque giorni dal big match contro Luciano Spalletti. Da valutare le condizioni di Pellegrini, tenuto a riposo da Mou al Picco e allenatosi ieri insieme a Karsdorp e Solbakken nono-stante il giorno di riposo. Il capitano dovrebbe esserci senza problemi contro il Napoli, visto che era partito con la squadra e il problema accusato dopo il match contro la Fiorentina non ha spaventato lo staff medico giallorosso. Non ci sarà, invece, Zaniolo, che fino alla fine del mercato (salvo partenze prima del 31 gennaio) non prenderà parte alle gare della Roma. Il numero 22 aspetta offerte concrete per lui che convincano il club giallorosso, anche per evitare una permanenza che resterebbe scomoda da febbraio in poi. Contro gli Azzurri non ci sarà Celik, squalificato dopo il giallo rimediato nel finale contro lo Spezia, starà a Mourinho scegliere uno tra Spinazzola ed El Shaarawy, con Zalewski dirottato a destra.