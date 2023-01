Pellegrini si gestisce: occasione Tahirovic

Il principale dubbio a questo punto è Zaniolo: giocherà a La Spezia, nella sua città, dopo una settimana piena di indiscrezioni sul futuro? Mourinho vuole valutare bene la situazione, capire lo stato d’animo del ragazzo e poi decidere. In caso di esclusione, comunque, sarebbe convocato. (...) Chi invece deve muoversi con cautela per problemi fisici è Lorenzo Pellegrini, che già contro la Fiorentina ha dato a Mourinho la disponibilità nonostante il dolore a una coscia. Non ci sono lesioni muscolari, ma Pellegrini non può neanche allenarsi a tempo pieno. Deve gestirsi con l’obiettivo di giocare anche domenica, alternando le terapie a sedute molto blande. Verrà monitorato giorno dopo giorno, anche in vista dei successivi impegni: domenica 29 la Roma giocherà a Napoli e tre giorni dopo affronterà il quarto di Coppa Italia contro la Cremonese, che nessuno a Trigoria intende snobbare. Ma la sensazione è che Pellegrini voglia esserci anche a La Spezia. Se invece rimanesse fuori, almeno all’inizio, potrebbe essere promosso El Shaarawy come terzo attaccante. (...) In questo quadro torna d’attualità l’ipotesi Tahirovic. Il ragazzino è ormai sempre coinvolto da Mourinho. Dopo la sua prima da titolare contro il Bologna, è sempre subentrato contro Milan, Genoa e Fiorentina. Non sarebbe dunque sorprendente se fosse di nuovo inserito nella formazione di partenza. Per l’altro ventenne Bove può dunque arrivare un turno di riposo.

(corsport)