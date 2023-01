Pellegrini scala a centrocampo. Tentazione El Shaarawy per la fascia

Se la stagione che riprenderà tra poche ore ha già dimostrato una cosa, è che esistono due versioni della Roma di José Mourinho: una con Paulo Dybala e un’altra orfana del talento argentino. Lo Special One è il primo a saperlo e con il Bologna è intenzionato a schierarlo titolare nel solito 3-4-2-1 a 87 giorni dall’ultima apparizione dal 1′ del numero 21. Dybala completerà per la terza volta il pacchetto dei “Fab 4” insieme a Pellegrini, Zaniolo e Abraham. La Joya e il numero 22 agiranno sulla trequarti a supporto del centravanti inglese, il capitano invece è destinato ad arretrare in mediana vicino a Cristante, con Zalewski a sinistra e Celik sulla fascia opposta (in vantaggio nel ballottaggio con El Shaarawy). Nessuna novità in difesa con Mancini, Smallng e Ibanez davanti a Rui Patricio. In panchina, invece, al posto di Mourinho (squalificato per due turni), ci sarà Foti. [...]

(gasport)