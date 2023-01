Pellegrini recupera per il Napoli

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Prosegue a Trigoria la preparazione per il big match di domenica sera tra Roma e Napoli, valido per la ventesima giomata di campionato. Al Fulvio Bernardini ieri e andata in scena la seconda giomata di allenamenti. Seduta personalizzata per Lorenzo Pellegrini: il capitano giallorosso, reduce da un affaticamento muscolare al flessore destro, ha svolto infatti un allenamento individuale. La presenza del numero sette per la gara di domenica non sembra tuttavia a rischio: gia nella giomata di oggi è previsto il suo reintegro con il resto della squadra. Lavoro con il gruppo anche per Zaniolo e Wijnaldum: il ventidue non dovrebbe essere convocato per Napoli a causa delle numerose voci di mercato che lo riguardano; l'olandese prosegue il suo percorso riabilitativo svolgendo parte della seduta con la squadra. Nel frattempo, Mourinho continua a valutare i ragazzi del settore giovanile giallorosso: dopo Volpato, Tahirovic e Majchrzak, ieri stato aggregato in prima squadra lo sloveno Lovro Golic, difensore centrale classe 2006 acquistato la scorsa estate dal NK Domzale. Il sedicenne, inizialmente acquistato per l'Under 17, da gennaio è stato integrato nell'Under 18 di Tanrivermis. Due recuperi in casa Napoli: Spalletti potra infatti contare su Juan Jesus, uno degli ex della gara, e soprattutto su Kvaratskhelia. ll georgiano, che ieri ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo, ha smaltito l'influenza che lo ha costretto a saltare le gare contro Cremonese e Salernitana ed e pronto a riappropriarsi della fascia sinistra, dove trovera Zalewski, pronto a sostituire lo squalificato Celik.