Pellegrini in dubbio: provino in extremis

Non sta bene. Ma è voluto comunque partire. Se Pellegrini giocherà o meno dipenderà dal provino che verrà effettuato in giornata. Il capitano giallorosso ha ricevuto nella sfida contro la Fiorentina una ginocchiata tra il gluteo e la schiena. Durante la settimana il dolore è aumentato a tal punto che non gli ha permesso negli ultimi giorni di calciare il pallone. Mourinho come al solito si affiderà alle sensazioni di Lorenzo: «Quando è in dubbio gli chiedo come sta. Se mi dà l'ok non ci rinuncio mai», ha detto in passato.

(Il Messaggero)