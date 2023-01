Pellegrini in dubbio: pronto Bove

IL TEMPO (P. DANI) - Vigilia povera di parole quella vissuta a Trigoria, dove i giallorossi hanno svolto la rifinitura in vista del match contro la Fiorentina. Un appuntamento che manca ormai dall'8 novembre, giorno precedente alla sfida in casa del Sassuolo. Nessuna indicazione diretta, perciò, sulle scelte anti-Fiorentina, con l'unica certezza dell'assenza di Roger Ibanez per squalifica.

In difesa al posto del brasiliano, con Smalling e Mancini, dovrebbe esserci Kumbulla (più difficile vedere Vina), che ha ritrovato minuti contro il Genoa in Coppa Italia. Sugli esterni si va verso la conferma della coppia vista a San Siro, con Celik che torna dal primo minuto e Zalewski dirottato sulla fascia sinistra. Dopo il riposo infrasettimanale riecco Cristante, pronto ad agire in mediana vicino a uno tra Pellegrini e Bove (tra i migliori contro il Genoa e rientrato nei radar di Mourinho). Molto dipenderà dalle condizioni del capitano, che non ha riportato lesioni dopo lo stop di giovedì, ma potrebbe essere preservato per evitare problemi più gravi. Davanti spazio a Dybala alle spalle della coppia Abraham-Zaniolo, con quest'ultimo chiamato ad una prestazione di livello dopo la difesa di Mourinho dai (pochissimi) fischi dell'Olimpico.