Lorenzo Pellegrini sta meglio e contro il Napoli vuole esserci. [...] Senza Celik, invece, Zalewski è destinato a migrare sulla fascia destra. Lo spostamento del polacco libera un posto per la corsia opposta e apre il ballottaggio tra El Shaarawy e Spinazzola che vuole tornare ad essere l’arma in più su cui Mourinho non ha mai potuto contare. [...]

(corsera)