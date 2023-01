Pellegrini è in dubbio: spazio ai baby per sostituirlo

Lorenzo Pellegrini tiene in ansia la Roma. Il capitano giallorosso è ancora alle prese con la botta alla coscia subita in Coppa Italia contro il Genoa e anche ieri ha lavorato individualmente. Le sue condizioni saranno valutate nuovamente questa mattina a Trigoria, ma il numero 7 avrebbe bisogno di riposo. José Mourinho proverà a recuperarlo fino all'ultimo in vista di Spezia-Roma di domenica e, qualora scendesse in campo, verrebbe schierato dietro Abraham e Dybala. In mediana invece spazio a Matic e uno tra Bove e Tahirovic. dato che Cristante è diffidato. In caso di assenza, lo Special One potrebbe puntare invece su un 3-5-2. Il tecnico starebbe pensando di risparmiare anche uno tra Mancini e Smalling poiché anche loro sono diffidati e salterebbero la trasferta di Napoli.

(gasport)