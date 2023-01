Pellegrini c'è, possibile il 3-5-2. Duello Spinazzola-El Shaarawy

Lorenzo Pellegrini domani sarà regolarmente al suo posto, guidando la Roma al Maradona contro il Napoli capolista. Il capitano giallorosso non è ancora al meglio, ma stringerà i denti. Da capire se come mezzala o come trequartista, con Mourinho che potrebbe anche decidere di mettersi con il 3-5-2.

In mezzo al campo Pellegrini dovrebbe giocare con Matic e Cristante. Pellegrini, ovviamente, ballerà poi tra il centrocampo e la trequarti, con assoluta libertà di manovra. Il ballottaggio a Trigoria è invece sull'out sinistro, dove Spinazzola ed El Shaarawy (leggermente favorito) si giocano la maglia di esterno a tutta fascia (Zalewski, infatti, verrà dirottato a destra a causa della squalifica di Celik). Davanti, infine, Dybala darà assistenza ad Abraham.

(Gasport)