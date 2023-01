Pellegrini c’è. Pericolo giallo per quattro

IL TEMPO (L. PES) - Tutti meno uno. Ovvero tutti meno Nicolò Zaniolo. Per la trasferta di La Spezia Mourinho potrà contare su tutti gli effettivi a disposizione (meno Wijnaldum, fermo da fine agosto) fatta eccezione per il numero 22, che ha chiesto esplicitamente di non essere convocato per la gara del Picco. Nessuno strascico di influenza o problema fisico, perciò, ma una scelta chiara e precisa.

Ci sarà, con tutta probabilità, invece, capitan Pellegrini. Il colpo subito non è grave, e dopo una settimana di gestione da parte dello staff, partirà con i compagni per chiudere il girone d’andata. Restano da capire le scelte di Mourinho, che senza Zaniolo potrebbe puntare ancora su Pellegrini, come già accaduto contro la Fiorentina. Ma allo stesso tempo un po’ di prudenza in vista del doppio impegno tra Napoli e Coppa Italia non stupirebbe. Con la presenza del capitano, l’undici che affronterà i bianconeri sarà pressoché lo stesso di quello visto domenica (recuperato anche Zalewski), con il ritorno di Ibanez dalla squalifica al posto di Kumbulla.

C’è l’insidia dei diffidati, che in vista del match del Maradona sono quattro (il quinto è Zaniolo), di cui tre nel reparto difensivo, con due centrali su tre a rischio squalifica. Solitamente il tecnico portoghese non fa calcoli, anche perché, calendario alla mano, dare continuità all’ottimo avvio di seconda parte di stagione potrebbe risultare decisivo in ottica classifica.