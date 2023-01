Pellegrini c'è, la Roma non pensa al pericolo giallo

Senza Zaniolo, ma con Lorenzo Pellegrini, partito con i compagni nonostante non sia al meglio della condizione e negli ultimi giorni abbia svolto spesso lavoro individuale. Il capitano però stringerà i denti, come ha fatto spesso fino ad oggi, e non dovrebbero esserci quindi troppi dubbi nella formazione che Mourinho, rimasto in silenzio anche ieri, manderà in campo oggi pomeriggio contro lo Spezia.

Il tecnico portoghese non farà troppi calcoli in vista del match contro il Napoli della prossima settimana: dovrebbero giocare tutti i diffidati - Celik, Cristante, Mancini e Smalling - ad eccezione di Zaniolo. Più che per gli uomini, il dubbio può esserci per il modulo: dovrebbe essere confermato il centrocampo con Pellegrini abbassato sulla linea di Cristante e con Bove, che dovrebbe essere preferito a Matic e Tahirovic. Se così fosse sarebbe di nuovo 3-5-2. Se invece Pellegrini dovesse giocare più avanzato al fianco di Dybala sarebbe un ritorno al 3-4-2-1.

Davanti oltre all'argentino ci sarà Abraham, che lo scorso anno proprio al «Picco» realizzò un gol pesantissimo, su calcio di rigore concesso dall'arbitro in pieno recupero per un fallo su Zaniolo, che regalò tre punti ai giallorossi. L'attaccante inglese in questa stagione ha fatto gol (5) solamente in trasferta. In difesa rientra Ibanez, assente per squalifica contro la Fiorentina, a fargli posto sarà Kumbulla, mentre sugli esterni toccherà a Celik (anche stavolta Karsdorp non è stato convocato) e Zalewski.

(Corsera)