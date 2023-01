Pellegrini al bivio: serve riposo. È in dubbio per la gara con lo Spezia

Pellegrini non si ferma mai. Contro la Fiorentina ha giocato con una vistosa fasciatura alla coscia, dopo essersi infortunato qualche giorno prima contro il Genoa, una ginocchiata lo aveva costretto a restare negli spogliatoi all’intervallo. [...] Pellegrini non sta bene. Ieri, alla ripresa degli allenamenti, ha svolto lavoro differenziato e le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno. Questa volta non si tratta di un risentimento muscolare causato da un sovraccarico di lavoro, ma di un infortunio traumatico che va gestito. Se restasse a riposo una settimana potrebbe recuperare meglio, ma per la Roma è troppo importante. [...] Il ritorno ai livelli dello scorso anno sarebbe un’arma in più per la Champions. Per questo Lorenzo non può rischiare. Per questo potrebbe riposare domenica a La Spezia.

(corsport)