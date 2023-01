Offensivi o prudenti? Mou, il grande dubbio

Una Roma offensiva per provare a fare male al Milan o una squadra più coperta per limitare i rossoneri? Questo il dubbio di Mourinho alla vigilia della partita contro i rossoneri. Tutto ruota intorno alla presenza di Abraham. Se dovesse partire titolare, lo Special One si troverebbe davanti a un bivio: mandare in campo i 'Fab Four' o rinunciare a uno dei quattro. In questo caso la scelta ricadrebbe su Zaniolo, uscito malconcio dalla gara contro il Bologna. Senza il numero 22 Mourinho potrebbe mandare in campo una formazione più coperta con Pellegrini a fare la sponda tra trequarti e centrocampo. Sulla fascia sinistra potrebbe rientrare Zalewski, mentre a destra ci sarà Celik. Sulla mediana invece tornerà Matic al posto di Tahirovic. Tra i convocati figurano anche Camara, che ha recuperato dal problema alla caviglia, Solbakken e il classe 2004 Majchrzak.

(corsera)