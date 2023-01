Occasione Zaniolo con lo Spezia. Ma a gennaio va via?

Tutti di nuovo a Trigoria. Dopo la vittoria contro la Fiorentina e i due di riposo concessi da Mourinho, la Roma ieri mattina è tornata ad allenarsi al Fulvio Bernardini per cominciare a preparare la trasferta a La Spezia. Quella che Nicolò Zaniolo non vuole saltare, lui cresciuto nella città ligure e pronto a tornare a disposizione di Mourinho dopo lo stop contro la Fiorentina. [...] Con l’assenza (o la panchina) del capitano giallorosso, Nicolò avrà l’occasione di giocare dal primo minuto, con l’obiettivo di sfruttare la maglia da titolare per trovare maggiore sintonia con Abraham e Dybala, i due che hanno demolito la Fiorentina tra assist e gol. Una occasione da sfruttare anche per dare un segnale alla Roma che ha messo in stand by il rinnovo e potrebbe anche valutare di ascoltare offerte in questa finestra di mercato invernale.

(corsport)