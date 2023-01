Nuovo stadio: atteso il verbale dell'Urbanistica

Si è chiusa ieri la Conferenza dei servizi preliminare. Nei prossimi giorni il dipartimento Urbanistica del Comune di Roma redigerà un verbale in cui saranno indicate le prescrizioni che la Roma dovrà recepire per il progetto definitivo. Il verbale sarà parte della Delibera per l'approvazione del pubblico interesse che sarà sottoposta al voto finale. Una volta dichiarato il pubblico interesse, la Roma presenterà il progetto definitivo su cui si aprirà la conferenza dei servizi decisoria. Il passaggio di ieri è solo il primo step sulla lunga via dell'approvazione definitiva del progetto.

(Corsport)