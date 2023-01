Nuovo stadio: «A febbraio il sì al Pubblico Interesse»

«La delibera in Giunta per la concessione del Pubblico Interesse per il nuovo stadio della Roma credo che sarà pronta nei primi giorni di febbraio». A parlare è Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica del Comune, che evidenzia come i tempi per il momento siano in linea con le aspettative, cioè il 2027. (...) Entro marzo è atteso l’ok definitivo al Pubblico Interesse. Con un avviso: «Sarà il progetto definitivo poi a dover risolvere le questioni sollevate: i trasporti, la disponibilità delle aree e le preesistenze archeologiche». E il lavoro non mancherà.

(gasport)