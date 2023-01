Novità Giannini: "Io e il Monterosi grandi insieme"

Oggi alle 15 uno storico capitano della Roma entra a far parte della famiglia del Monterosi Tuscia. Giuseppe Giannini, 58 anni, è infatti stato scelto come nuovo responsabile tecnico del settore giovanile biancorosso. Oggi l'ex numero 10 giallorosso sarà ufficialmente investito della carica insieme al neo vicepresidente, Salvatore Amato.

«Ho grande voglia di cominciare - commenta Giannini - desideravo restare a contatto con quest'ambiente che ho sempre frequentato. Cercherò di mettere a disposizione la mia esperienza, mettermi al servizio dei tecnici e dei ragazzi». Il Principe ha le idee chiare per questa nuova avventura: «Ero all'Accademia Gialloazzurri con la famiglia Danieli - continua - ma quando ho avuto la chiamata di Mauro Fusano (il presidente del Monterosi Tuscia, ndc) non ho perso un attimo. Mi ha prospettato la possibilità di dargli una mano riguardo il settore giovanile e ho accettato subito». La passione con cui inizia il nuovo percorso si intuisce facilmente. «Questa è una società importante, una realtà di Lega Pro. Sono carico e lo ha capito anche il presidente Fusano, dal primo contatto. Penso se ne sia accorto...». Intesa trovata in un attimo: «Mi fa piacere che al Monterosi Tuscia il mio nome sia stato accolto favorevolmente da tutti».

Giannini ha ben chiaro quale sarà il suo compito: «Conoscendo il presidente penso che mi voglia anche come suo consulente tecnico. A prescindere da questo, però, cercherò di trasmettere le mie conoscenze ai giovani e spero di dare quel qualcosa in più al settore giovanile. Mi piace, in particolare, confrontarmi con ragazzi che vogliono crescere e migliorarsi per intraprendere la strada del professionismo. Tra i miei compiti ci sarà anche quello di incoraggiare ed indirizzare tutti coloro che chiederanno cosa fare e come approdare nel mondo del grande calcio».

