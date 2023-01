Questa sera, in occasione di Napoli-Roma, ci sarà uno stadio completamente azzurro. Sono attesi ben 50mila spettatori per il big match della ventesima giornata di Serie A, ma saranno tutti tifosi del Napoli. I supporter della Roma infatti non potranno recarsi in trasferta in seguito alle disposizioni del ministro degli Interni dopo gli scontri con quelli partenopei in autostrada.

(Il Messaggero)