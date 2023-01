Nicolò, vita da separato in casa: Conte non rilancia, c'è il Psg

Nicolò Zaniolo vorrebbe parlare e spiegare la sua versione dei fatti. Al momento non può farlo, gli è stato consigliato il silenzio e il contratto che ha con la Roma gli consente di rilasciare interviste solo se concordate. Non è andato a La Spezia con la squadra, ma ieri mattina si è allenato come ha sempre fatto negli ultimi giorni. Deve pensare a cosa ne sarà del suo futuro qualora non dovesse arrivare l'offerta giusta sul tavolo di Pinto: una richiesta di cessione a titolo definitivo da almeno 30 milioni (il 15% sarà riconosciuto all'Inter). Per ora, tutte le manifestazioni d'interesse (Tottenham su tutte che continua a vincolare l'acquisizione alla qualificazione in Champions) si arenano di fronte all'obbligo di riscatto chiesto dal club giallorosso. Anche l'ultima in ordine di tempo, partita dall'entourage del ragazzo che ha proposto Nicolò al Psg. L'ammutinamento potrebbe continuare anche in vista del Napoli, qualora fosse ancora a Trigoria. Nicolò avrebbe scelto di non prendere più parte alle partite almeno fino a quando il mercato sarà aperto (31 gennaio). Dal 1° febbraio, nel caso la cessione fallisse, si rimetterà alle scelte del tecnico che valuterà se convocarlo o meno.

Incassare con la sua cessione significherebbe anche poter tornare sul mercato e dare a Mourinho un rimpiazzo per i prossimi cinque mesi. Gli occhi sono puntati su Deulofeu anche se l'attaccante preferirebbe approdare in Premier (piace all'Aston Villa). I bianconeri, inoltre, non sarebbero intenzionati a cederlo nella finestra di gennaio. Anche se il caso Zaniolo ha monopolizzato l'attenzione, la Roma nei prossimi giorni dovrà provare a piazzare Karsdorp.

Anche in questo caso, l'unica formula accettata (per adesso) è la cessione a titolo definitivo. Sono interessate Monza, Fulham, Southampton e l'Olympique Marsiglia, ma nessuno è disposto a investire per un acquisto definitivo. Poi, ci sono Viña e Shomurodov in attesa di una nuova destinazione: l'uruguaiano, oltre al Betis, ha gli occhi puntati del Bournemouth, mentre l'attaccante è vicino al Torino e nelle ultime ore è tornata a farsi viva la Cremonese.

