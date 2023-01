Nicolò non molla: la Roma rincorre la Champions con i suoi gol

Zaniolo come potenza per certi versi ricorda proprio Vialli. La sfida di San Siro, perciò, in casa Zaniolo si può preparare anche così, con lo sguardo rivolto al passato, sperando in un avvenire luminoso. Nessuna sorpresa, perciò, che ieri l’attaccante giallorosso abbia intensificato le terapie al ginocchio destro, svolgendo solo parzialmente il lavoro in gruppo. Mercoledì, infatti, una botta ricevuta gli aveva tolto parzialmente la sensibilità alla parte, ma tutto è rientrato in fretta, senza neppure svolgere accertamenti strumentali. Non nascondiamolo: Zaniolo ci terrebbe tantissimo a giocare domani a San Siro contro il Milan perché, da predestinato, si ritiene uomo degno delle grandi sfide. [...]

(gasport)