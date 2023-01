Zaniolo è solo. A Trigoria in molti si sono allontanati da lui, Mourinho compreso. Il numero 22 viene descritto come deluso e amareggiato: se da un lato ha capito di aver sbagliato tirandosi indietro contro lo Spezia, dall'altro pensa che la pressione mediatica, secondo lui orchestrata dal club per fargli accettare la proposta del Bournemouth, sia stata eccessiva. Il calciatore è confuso e teme la reazione della piazza. Il mercato però chiude martedì.

(Il Messaggero)