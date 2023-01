Nic tra fischi e... non fischi

Per essere chiari, sto con Mou, senza se e senza ma. E sono anche dalla parte di Zaniolo. [...] Mou ha ragione a difenderlo. [...] José usa la tv per dire come la pensa, senza filtri. [...]

Giovedì ha difeso Zaniolo, non voleva replicare a Candela, ma solo ricordare il rispetto che consolida l'appartenenza. [...] Veniamo al punto: Zaniolo ha bisogno di essere criticato o difeso?

Ormai sta diventando il capro espiatorio per osservatori e arbitri. C'è voluto Sorrentino, onesto ex giocatore, per ricordare che l'arbitro Feliciani non gli aveva fischiato neppure un fallo. Speriamo che oggi vada diversamente, perché la Roma ha bisogno di vincere.

(Paolo Liguori - Il Messaggero)