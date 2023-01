Napoli treno ad alta velocità: Osimhen e Simeone gol da +13

Ce l'ha messa tutta la Roma per fermare la capolista, Mourinho l'ha giocata la partita col Napoli e ha rischiato anche di pareggiarla con il fedelissimo El Shaarawy. Ma Spalletti ha un Simeone in più che entra e ristabilisce la legge del più forte. Probabilmente l'intuizione di Mou della vigilia era fondata: mai nell'era dei tre punti una squadra dopo 20 giornate ha avuto 13 punti di distacco dalla seconda in classifica. La proiezione è scudetto.

La Roma stavolta non aspetta, anzi. Se può va a pressare anche alto, tenta in avvio di spaventare la capolista. La innervosisce e le toglie lucidità. Il Napoli è frenetico, scatta. Sembra, a tratti, perdere quella pazienza che è invece un'altra delle virtù che ha acquisito in questa stagione.

Kvara però palla al piede è sempre una furia e passano soltanto cinque minuti che Rui Patricio deve superarsi per mandare in angolo una palla molto avvelenata. Quando poi serve in area la sua spalla preferita, Osimhen fa vedere di cosa è capace: stoppa di petto, addomestica la palla col ginocchio e di potenza batte Rui Patricio. Il primo tempo si chiude con un tiro potente (ma centrale) di Spinazzola e Meret deve spazzare in angolo.

La Roma ha margini per far male, e ci prova con Abraham che penetra in area ma è Kim a sbarrargli la strada. Il ritmo sale con lo scorrere dei minuti: Meret salva su Cristante e Rui Patricio deve farlo su Lozano. Ed è proprio il messicano a mancare la marcatura di El Shaarawy e a commettere l'errore fatale per il gol del pari.

L'attaccante di riserva non tradisce mai e soprattutto cambia la partita. Spalletti inserisce tutta la batteria d'attacco ed è Simeone a trovare il jolly che vale la vittoria. La Roma si ferma dopo 3 vittorie e un pareggio col Milan ma lascia il Maradona a testa altissima.

