Napoli-Roma, tocca ai geni. Lo scatenato Kvara e la rinascita di Dybala

Questione di semplici dettagli. Entrambi non portano il “10” sulle spalle ma è solo una sfumatura, quasi un vezzo per depistare il destino. [...] Il georgiano è uno dei quattro giocatori capaci di segnare almeno sette gol e fornire almeno sette assist nei cinque grandi campionati europei in corso. [...] Ma se a Kvaratskhelia si potrebbe appiccicare la (facile) etichetta di “sorpresa” del nostro campionato, a Dybala starebbe persino l’aggettivo di “rimpianto”. Primo fra tutti quello della Juventus, che lo ha lasciato partire a parametro zero, evidentemente non confidando più nelle potenzialità dell’attaccante. Per la Roma, avere Dybala significa virtualmente partire sempre in vantaggio di 1-0. Finora l’argentino, che ha segnato 7 reti e fornito 4 assist in 940 minuti sgranati in 13 presenze, è riuscito a essere decisivo in media una volta ogni 85,45 minuti. Se questo andamento fosse confermato al termine del campionato, sarebbe il più alto da quando ha messo piede in Italia.

(gasport)