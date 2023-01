Nainggolan: "Spalletti perfetto per me. Dzeko il più forte attaccante con cui abbia giocato"

GASPORT - L'ex centrocampista della Roma, Radja Nainggolan, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo in cui ha commentato il big match di campionato in scena domani tra Inter e Napoli. Uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Radja, sorpreso dal Napoli di Luciano?

«No. Perché so che Spalletti è uno dei migliori tecnici che ci sono in giro. E io con lui mi sono trovato benissimo. Anzi per come vede il calcio era l'allenatore perfetto per me».

Si "vede" in campo con gli azzurri?

«Non hanno certo bisogno di me. Sono io che voglio tornare comunque in campo al più resto».

A Cagliari?

«Non so. Ancora non c'è una trattativa. Aspettiamo».

[...]

E Dzeko?

«Il più forte attaccante con cui abbia giocato. Sa fare tutto e saprà adattarsi con Lukaku. Però attenti al mio amico Juan Jesus: sembrerebbe una riserva ma con Spalletti si trasforma e sta facendo benissimo».

Perché uno bravo come Spalletti non ha vinto lo scudetto?

«Ha trovato davanti sempre una Juventus dominante. Ora che il campionato è più equilibrato sta riuscendo a primeggiare. Credo che se il Napoli ritroverà il filo del gioco e degli equilibri mostrati fino a novembre, lo scudetto lo vincerà. E meritatamente per quanto visto».