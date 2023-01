Mourinho, zero punti con Pioli. Foti portafortuna: 4 vittorie su 4

Verrebbe da dire: meno male che in panchina andrà il portafortuna Foti (4 vittorie su 4), perché i precedenti di Mourinho contro Pioli sono pochi ma pessimi. Quando il portoghese era all’Inter, l’ex difensore emiliano allenava Piacenza e Sassuolo in serie B. Si sono trovati di fronte per la prima volta nello scorso campionato: 2-1 per il Milan all’Olimpico e poi, proprio di questi tempi (6 gennaio), 3-1 a San Siro. Pioli è l’unico allenatore fra i 36 affrontati in serie A almeno 2 volte contro cui Mou non è riuscito a far punti.

(corsera)