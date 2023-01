Mourinho gelido con Zaniolo: "Purtroppo resta"

In casa Roma il focus principale non è sul Napoli, bensì sulla situazione di Nicolò Zaniolo. Sono trascorsi solamente 6 giorni da La Spezia quando Mourinho aveva lasciato qualche spiraglio aperto nel caso in cui il calciatore fosse rimasto, ma ieri c'è stata la brusca frenata. "Lui è un mese che chiede la cessione - afferma il tecnico in conferenza stampa -. Non vuole più giocare con questa maglia o allenarsi con il gruppo. Avevo la sensazione che sarebbe rimasto e penso che succederà. Purtroppo resterà qui".

"Complimenti al Napoli, ha già vinto lo scudetto - continua Mourinho -. E' la squadra più forte, ha ottimi giocatori e un buon allenatore". Nonostante questo però il tecnico si sbilancia: "Nessuno dei giocatori dei partenopei è al livello di Dybala".

Oggi servirà una grande prova difensiva della Roma e Mourinho ha perso solamente in un'occasione contro Spalletti nei 7 precedenti (all'andata, 0-1 con gol di Osimhen). I giallorossi sono in grande forma e uscire dal Maradona con dei punti li confermerebbe in zona Champions.

(Il Messaggero)