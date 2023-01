Mourinho e la festa dei 60 anni: “Tutti in campo, testa al Napoli”

Vanno bene la festa per i suoi primi 60 anni, la torta con sopra scritto “Happy Birthday, Special One” e la sua foto mentre solleva la Conference League, gli auguri cantati in gruppo. Quello che conta di più per José Mourinho, però, è il lavoro. Per questo lo Special One non si è concesso troppi festeggiamenti, anche se la squadra e lo staff tecnico ci hanno “provato”. [...] Il portoghese, un po’ imbarazzato e un po’ emozionato, ha tagliato una fetta di torta per consegnarla a Lorenzo Pellegrini: “È per tutti voi”, la consegna simbolica al capitano, che al suo fianco aveva Nicolò Zaniolo. Il discorso, chiesto a gran voce dalla squadra, è stato però molto rapido: “Mi scuso ma andiamo a lavorare, domenica c’è la partita”. [...]

(corsera)