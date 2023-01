Mourinho: "Dybala è speciale, Zaniolo non va fischiato"

C'è voluta una magia di Dybala per regalare alla Roma la vittoria contro il Genoa (1-0) ( il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, dove i giallorossi affronteranno (mercoledi 1 febbraio) la vincente di Napoli-Cremonese. L'argentino, all'ottavo gol stagionale in tutte e tre le competizioni, è entrato all'inizio del secondo tempo al posto di Lorenzo Pellegrini che ha accusato un fastidio al flessore della coscia destra, proprio per sbloccare una situazione che poteva diventare pericolosa. [...] È carico Mourinho:

«La Roma - dice - dà sempre il massimo è per questo i ragazzi hanno Il mio affetto, mi dispiace per i fischi a Zaniolo, ma quando hai una persona (il riferimento è alle parole di Vincent Candela?, ndc) che prende uno stipendio dalla Roma e davanti ai microfoni critica un giocatore, apre la porta a queste situazioni. Mi dispiace per

Zaniolo e anche perché il club non ha la forza per andare dritto su questa cosa.

Le condizioni di Pellegrini le vedremo, il Genoa ci ha costretti ad una partita difficile.

Volevo preservare Dybala, sono i giocatori come lui che fanno diventare cli allenatori bravi.» [...]

(corsera)