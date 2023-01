Mourinho: "Abbiamo messo paura al Napoli"

Non è bastata la Roma migliore per tornare da Napoli con almeno un punto. I giallorossi perdono 2-1 sul campo della capolista del campionato, anche se la sconfitta è resa meno pesante da quella del Milan contro il Sassuolo e dal pareggio della Lazio contro la Fiorentina.

«Abbiamo giocato bene fin dall'inizio - spiega Mourinho - La squadra è stata sempre in controllo. Ci sono partite in cui perdi ma esci dal campo più fiducioso. Siamo sicuramente la squadra che ha fatto più paura al Napoli e ai suoi tifosi. I nostri tre cambi alla fine sono i nostri tre bambini, vederli in campo mi dà un grande orgoglio. Qualche volta il calcio è ingiusto, a volte chi meriterebbe di vincere perde. Adesso però cominciamo a pensare alla gara di Coppa Italia all'Olimpico contro la Cremonese».

Mourinho conferma il pronostico sul Napoli campione d'Italia. «Hanno la stella dei campioni. Noi quando abbiamo solo una partita a settimana siamo una squadra che può giocare in questo modo, i problemi ci saranno quando dovremo giocarne tre. Dobbiamo dimenticare la sconfitta, pensare alla classifica che è buona e al calendario per capire che abbiamo già giocato in trasferta a Milano, Torino, Napoli. Lo scorso anno in questi grandi match c'era una specie di blocco. Zaniolo? Voglio gente che desideri giocare per la Roma. Se invece non hai voglia di stare in famiglia devi andare via. E bisogna trovare una soluzione».

Sta provando a trovarla Tiago Pinto: “Ho ancora un po’ di speranza in queste 48 ore che mancano alla fine del mercato, gli interessi superiori della Roma vengono prima, io cerco di farlo ogni giorno e spero sia quello che pensino tutti». Da verificare le condizioni di Abraham, uscito per un problema al flessore della coscia destra, e di Matic (affaticamento).

(Corsera)