Mou: "Zaniolo? Se non stai bene in famiglia devi andare"

La zona Champions sfugge ancora una volta, ma resta a un passo. Per questo il volto di José Mourinho è malinconico. «Il calcio a volte è ingiusto, perché ha perso la squadra che meritava vincere la partita - spiega -. Ci sono partite in cui tu perdi ed esci più fiducioso di prima. Siamo la squadra che ha fatto soffrire di più il Napoli. Dopo il primo svantaggio stavamo giocando così bene che abbiamo sentito l'ingiustizia del risultato».

L'allenatore, però, non molla. «Con una partita alla settimana possiamo essere una buona squadra, ma quando dobbiamo giocare due o tre volte è difficile. La corsa Champions è una corsa di rosa, non di squadra. In campo alla fine ho dovuto mettere tre bambini, ma non facciamo drammi. Ho detto ai miei di dimenticare la sconfitta, di pensare alla prestazione e di guardare la classifica e il calendario, visto che abbiamo già giocato in trasferta contro Inter, Milan e Juve. Rispetto allo scorso anno siamo cresciuti. Prima in partite del genere sembrava che ci fosse un blocco tattico e mentale. Stavolta il Napoli aveva addosso la stella di campione, si vede che è il loro anno».

E chi gli chiede se questo può cambiare la posizione di Zaniolo, replica sicuro: «No. Io voglio gente che vuole lottare ed essere disponibile. Se non stai bene nella famiglia devi andare via». I violenti striscioni notturni dei tifosi romanisti, la "solidarietà" ironica dei laziali. I giorni di Zaniolo sono difficili, dopo il no al Bournemouth. Il g.m. Pinto, comunque, non perde le speranze di cederlo. «Insieme al procuratore abbiamo trovato una soluzione e ora siamo tutti un po' in difficoltà. A gennaio, con tutti i paletti che abbiamo, non possiamo prendere se prima non cediamo. Abbiamo ancora 48 ore, ma è una situazione difficile per noi e per tutti. Reintegrarlo? A fine mercato parlerò, ho qualche speranza. L'interesse superiore della Roma è prima rispetto ad altri, spero che tutti lo facciano». Sul futuro di Mou, che pure avrebbe ancora un anno di contratto, è sibillino. «Di questo tema si parlerà internamente».

(Gasport)