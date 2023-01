Mou: "Zaniolo rischia di restare ma se parte voglio il sostituto"

IL TEMPO - Gioia per la vittoria ma anche mercato. Mou spiega: «Zaniolo vuole andare via ma la mia sensazione è che il primo febbraio sarà con noi. È un giocatore che ha un valore importante. Le proposte sul tavolo sono accettabili. Se rimarrà, continuerà a essere un giocatore in più della squadra. Devo accettare la sua volontà ma servirà ma non è giusto che Tiago Pinto esca come il cattivo della storia, lui difende l'interesse della Roma. In caso di partenza ci sarebbe un sostituto pronto? Ho letto dei nomi, come Ziyech e Deulofeu. Per me non succederà nulla, Nicolò resterà qui». In realtà il sostituto individuato è Hakim Ziyech. Il marocchino è in uscita dal Chelsea dove ora è chiuso dai tanti nuovi acquisti, e i giallorossi sono pronti a prenderlo a titolo definitivo sfruttando il Decreto Crescita e spalmando l'ingaggio (6 milioni l'anno). Per Zaniolo Tottenham e Milan per ora ma il primo club ha presentato un'offerta bassa, il secondo aspetta gli ultimi giorni di mercato per provarci.