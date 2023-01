Mou, torta e sorrisi a Trigoria. E a cena con amici e famiglia

Grande festa a Trigoria per i 60 anni di José Mourinho. E a cena nel lussuossimo Le Jardin de Russie, un ristorante di alta cucina nel giardino segreto dell'omonimo hotel di lusso in via del Babuino. Venti invitati tra cui Tiago Pinto, Foti, Rapetti, VIto Scala e le rispettive famiglie oltre ai figli e la moglie di José che lo hanno raggiunto da Londra.

Un finale di giornata che ha visto il portoghese assoluto protagonista fin dal suo ingresso al Fulvio Bernardini. Qualche tifoso lo ha aspettato all'esterno del centro tecnico per fargli gli auguri di persona, in migliaia invece hanno invaso i social. […] Tutte le sue energie sono concentrate su come battere l'amico Spalletti in un confronto che potrebbe rilanciare la Roma e aprire una piccola crepa nella corazzata azzurra. José ha poi brindato con i dipendenti e assistito a un video con tutti I loro auguri nella sala Champions del centro sportivo. «Sono contento perché sono arrivati tanti messaggi, c'è stata tanta gente che mi ha dato amore e rispetto. Dalla famiglia e dagli amici ti aspetti questo, ma da gente che nemmeno conosci ti fa emozionare. Ed oggi è anche una bella giornata di sole», ha detto a Sky Sport.

(Il Messaggero)